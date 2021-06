Apple a activé l’audio spatial et le lossless avec Dolby Atmos sur son application Android pour Apple Music. C’est pour l’instant disponible en bêta. Pour leur part, les utilisateurs avec un produit Apple peuvent en profiter depuis la semaine dernière.

Sans surprise, les options d’Apple Music sur Android pour ce qui est du lossless sont les mêmes que l’on retrouve sur iOS. Une option « Audio sans perte » a fait son apparition dans la section « Qualité audio ». Il est possible de définir quelle qualité on souhaite avoir au moment de l’écouter en Wi-Fi, en 4G/5G ou pour les téléchargements. Il y a « Qualité supérieure » (AAC 256 Kb/s), « Sans perte » (ALAC jusqu’à 24 bits/48 kHz) et « Sans perte haute qualité » (ALAC jusqu’à 24 bits/192 kHz). Apple propose également une quatrième option « Haute efficacité » (avec le codec AAC) pour l’écoute en cellulaire, pour vraiment limiter la consommation de data.

À ce stade, il n’y a aucun réglage spécifique pour l’audio spatial. Mais le badge Dolby Atmos apparaît bien sur les fiches des musiques ou des albums, indiquant que l’écoute est disponible avec l’audio spatial.

La bêta a également activé une option « Fondu enchainé ». Il est possible de définir le réglage « Automatique », « Manuel » ou « Non ». Le mode « Manuel » permet de choisir la durée du fondu entre deux musiques. La durée peut être de 12 secondes au maximum. Enfin, la recherche s’améliore au niveau de la bibliothèque pour découvrir plus facilement les morceaux.

La bêta de l’application Apple Music sur Android est disponible sur le Play Store via cette adresse. Il n’y a pas encore de date pour la version finale.