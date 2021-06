Il y a du changement concernant l’essai gratuit d’Apple TV+ qui va voir sa durée passer d’un an à 3 mois, et ce à compter du 1er juillet 2021. Le changement a fait son apparition sur le site du service de streaming vidéo.

« 7 jours gratuits puis 4,99€/mois ou 1 an gratuit si vous achetez un appareil éligible avant le 30 juin », peut-on lire. Ceux qui achètent un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV à compter du 1er juillet auront donc un essai gratuit de 3 mois pour Apple TV+. C’est nettement moins qu’auparavant, c’est sûr.

Apple TV+ a vu le jour en novembre 2019 et l’année gratuite pour l’achat d’un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV était déjà en place à ce moment. Les clients qui ont pu en bénéficier ont même eu le droit à un délai supplémentaire à deux reprises. Peu de personnes ont réellement commencé à payer l’abonnement à ce jour. Et voilà maintenant que la situation évolue.

L’année gratuite pour le service de streaming d’Apple pouvait se comprendre au départ au vu du catalogue assez réduit. Il est un peu plus étoffé aujourd’hui, même si on reste encore très loin des Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Mais le fabricant d’iPhone propose exclusivement des contenus originaux, là où la concurrence regroupe contenus originaux et contenus existants. Aussi, il cherche à miser sur la qualité plutôt que la quantité. Chacun se fera son propre avis sur la qualité des programmes.

Apple TV+ coûte 4,99€/mois ou 49,99€/an. Le service est disponible sur de nombreux supports de nos jours. Le dernier ajout en date sont les téléviseurs et boîtiers qui tournent sous Android TV.