Apple va-t-il être dans l’obligation de ne plus pré-installer ses applications sur les iPhone, iPad, Mac et d’autres produits ? C’est une possibilité au vu du réforme antitrust qui se prépare du côté des États-Unis et qui devrait faire mal à Apple, Google, Microsoft, Amazon et d’autres.

David Cicilline, membre du Parti démocrate et représentant de Rhode Island, a déclaré à des journalistes que la nouvelle législation empêcherait Apple de pré-installer ses applications sur ses appareils. Il a fait savoir que c’est en lien avec une proposition interdisant aux plateformes technologiques de donner un avantage à leurs propres produits par rapport à ceux des concurrents. « Il serait aussi facile de télécharger les cinq autres applications que celles d’Apple, de sorte qu’ils [Apple] n’utilisent pas leur domination du marché pour favoriser leurs propres produits et services », a déclaré le démocrate.

Cette proposition fait partie d’un ensemble de projets de loi bipartisans qui imposeraient de nouvelles contraintes importantes sur le mode de fonctionnement des entreprises technologiques, en restreignant les acquisitions et en les obligeant à se retirer de certaines activités. La commission judiciaire de la Chambre des représentants examinera les cinq projets de loi lors d’une audition la semaine prochaine.

Outre Apple, il y a Amazon et son abonnement Prime. Selon les politiques américains, il désavantage certains vendeurs qui dépendent de la plateforme de commerce. Pour ce qui est de Microsoft, qui a déjà connu une affaire antitrust dans les années 90, ce sera au département de la Justice et à la FTC de trancher.