Le MMORPG légendaire RuneScape (qui a inspiré bien des créateurs de MMORPG modernes), est enfin disponible sur iOS et iPadOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). 20 ans après la sortie du jeu d’origine, et après que 200 millions de joueurs aient parcouru les contrées de Giélinor, RuneScape nous revient donc dans une version mobile assez léchée, aux graphismes low poly pas totalement « dégueus », et avec toujours cette incroyable sensation de liberté : le joueur choisit véritablement son destin, qu’il s’agisse de participer à des raids multijoueurs ou de tranquillement gérer sa fermette, de devenir un puissant guerrier ou de se spécialiser dans l’herboristerie, tout est possible.



Le héros du joueur peut se spécialiser dans 28 compétences (Artisanat, Agriculture, Métallurgie, Construction, Divination, Invention, Création de runes, Trappeur, Magie, Assaut de donjon, etc.), de quoi couvrir tous les profils et garantir une vraie approche rôliste. La gestion des combats procède de la même ouverture : les adeptes de l’arc, de la magie ou des combats rapprochés devraient y trouver leur compte, sans oublier que Giélinor regorge d’un bestiaire foisonnant, de gros boss, et de dizaines de quêtes bien sanglantes qui mettront à l’épreuve vos compétences de combattants. A noter que le jeu propose aussi un abonnement (totalement facultatif) donnant accès à 8 compétences supplémentaires, plus de 120 quêtes additionnelles et l’accès à l’intégralité de la carte du monde.