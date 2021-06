Apple et LG discuteraient pour que le premier puisse vendre ses iPhone, iPad et Apple Watch dans les boutiques coréennes du second. LG dispose de plus de 400 enseignes qui ont pour nom LG Best Shop. En comparaison, Apple a seulement deux Apple Store en Corée du Sud.

LG a récemment annoncé quitter complètement le marché des smartphones. Ce sera réellement actif à partir du 31 juillet 2021. Il va naturellement avoir un vide dans les boutiques du constructeur, d’où l’envie pour Apple d’occuper l’espace pour y vendre ses iPhone, iPad et Apple Watch. Il n’y aura probablement pas les Mac parce qu’Apple et LG n’arriveraient pas à se mettre d’accord. Le groupe coréen vend déjà ses propres ordinateurs portables et pense que les Mac ne l’aideraient pas à booster ses propres ventes.

Selon Business Korea, Apple devrait avoir ses propres espaces dans chacune des plus de 400 boutiques de LG en Corée du Sud pour vendre ses produits. Les négociations en cours tournent autour de la vente : qui va vendre les produits Apple ? Les deux groupes hésiteraient entre avoir des employés Apple ou bien laisser les employés LG faire le boulot.

Rien n’a été décidé à ce stade et un porte-parole de LG a fait savoir que son groupe « explore toutes les possibilités ». Pour leur part, des experts pensent qu’un éventuel accord verra le jour après le 31 juillet, jour où LG quittera réellement le marché des smartphones.