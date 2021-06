Apple se félicite aujourd’hui du succès du Shazam et révèle que le service qui lui appartient reconnaît 1 milliard de musiques chaque mois. Il s’agit d’une nouvelle étape majeure. Aussi, Shazam a reconu 50 milliards de musiques depuis son existence. Le service a vu le jour pour la première fois il y a 19 ans, en 2002.

« Shazam est synonyme de magie », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats, « tant pour les fans qui obtiennent la reconnaissance d’une chanson presque instantanément que pour les artistes qui sont découverts ». Il ajoute qu’avec 1 milliard de reconnaissances par mois, « Shazam est l’une des applications musicales les plus populaires au monde. Les étapes d’aujourd’hui montrent non seulement l’amour des gens pour Shazam, mais aussi l’appétit toujours croissant pour la découverte de musique dans le monde entier ».

Shazam était proposé via SMS à son lancement en 2002. Le service a surtout connu une popularité en 2008 avec le lancement de l’App Store et d’une application dédiée sur iPhone. Il a fallu attendre 10 ans après le lancement pour atteindre le cap du milliard de musiques découvertes. Le tout premier résultat de Shazam était la musique Jeepster du groupe T. Rex. Aujourd’hui, le titre le plus shazamé est Dance Monkey par Tone and I.

Apple a racheté Shazam en 2017 pour environ 400 millions de dollars. Depuis, le fabricant a intégré le service dans iOS, notamment avec un bouton dédié dans le centre de contrôle pour rapidement lancer la reconnaissance musicale. Plus récemment, Apple a annoncé ShazamKit pour intégrer la technologie de reconnaissance dans les applications tierces.