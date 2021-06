Il y a beaucoup de vols d’iPhone au Brésil, mais les voleurs ne s’intéressent pas forcément au téléphone à proprement parler. Les auteurs visent les comptes bancaires des victimes pour obtenir de l’argent.

Voler un iPhone pour accéder au compte bancaire

Le journal brésilien Folha de S.Paulo rapporte qu’une bande de voleurs a vu le jour à Sāo Paulo et se veut réellement active depuis le début de la pandémie. Contrairement à d’autres qui volent des iPhone ou des smartphones Android puis les revendent pour se faire de l’argent, ils font tout pour déverrouiller l’iPhone et accéder à l’application bancaire installée. Vient alors le moment où ils réalisent des opérations, comme un virement.

Naturellement, cette pratique est inquiétante, puisque cela signifie que des personnes arrivent aussi bien à contourner la sécurité d’iOS que celle des applications bancaires. Procon-SP, le régulateur brésilien de la protection des consommateurs, a pour sa part pris en charge ce dossier et compte prendre des mesures contre des entreprises telles qu’Apple, d’autres fabricants de smartphones et des banques.

« Procon a déjà reconnu l’existence d’un gang de receleurs de téléphones portables dont la principale activité illégale n’est pas la revente de téléphones portables, mais le détournement de mots de passe pour la fraude bancaire. Cela se fait par l’intermédiaire d’une armée de hackers », a déclaré Fernando Capez, le directeur du régulateur brésilien. Pour sa part, Roberto Monteiro, le chef de la police, note que beaucoup de personnes stockent des informations personnelles sur leurs téléphones. C’est donc une mine d’or pour les hackers.

Deux banques brésiliennes, Nubank et Itaú Unibanco (qui se veut être la plus grande institution bancaire du Brésil), ont assuré faire le nécessaire pour boucher des failles de sécurité, et ce en permanence. Du côté de la Fédération bancaire brésilienne, on assure que le mot de passe du client est nécessaire et que celui-ci n’est pas stocké sur l’appareil pour des raisons de sécurité. Le conseil donné aux utilisateurs d’iPhone est de sécuriser l’accès aux applications avec Face ID quand c’est possible.