Apple a écopé d’une amende de 10,5 millions de réaux brésiliens (1,6 million d’euros) au Brésil pour la vente d’iPhone sans chargeur dans la boîte. Cela concerne en l’occurrence les iPhone 12.

Amende au Brésil pour Apple et ses iPhone 12 livrés sans chargeur

Procon-SP, le régulateur brésilien de la protection des consommateurs, explique avoir infligé cette amende à Apple pour « publicité mensongère, vente d’un appareil sans chargeur et clauses abusives ».

Le régulateur brésilien avait déjà contacté Apple en octobre dernier concernant cette histoire des iPhone 12 livrés sans chargeur. Il estimait qu’Apple n’avait pas prouvé le bien pour l’environnement avec sa pratique. En décembre, Procon-SP a demandé à Apple si le prix de l’iPhone 12 avait été revu à la baisse sachant que l’adaptateur secteur n’est plus livré avec. Il voulait également savoir quel était le prix d’un iPhone avec et sans chargeur et si Apple avait réduit le nombre de chargeurs produits. Il se trouve qu’Apple n’a pas répondu aux demandes du régulateur.

En réalité, Procon-SP estime qu’il y a d’autres problèmes avec Apple, au-delà de l’adaptateur secteur absent de la boîte des iPhone 12. Le régulateur dit qu’Apple a refusé de réparer des iPhone 11 Pro de clients qui avaient des problèmes en rapport avec l’eau. Il est aussi question de mises à jour d’iOS qui ont provoqué des problèmes avec certaines fonctionnalités et pour lesquelles Apple n’a pas proposé son aide. Enfin, Apple s’exonère de toute garantie légale et implicite et de tout vice caché ou non apparent selon le régulateur.

Apple peut encore faire appel

« Apple doit comprendre qu’il existe au Brésil de solides lois et institutions de protection des consommateurs. Il doit respecter ces lois et ces institutions », a déclaré Fernando Capez, le directeur exécutif de Procon-SP. Pour sa part, Apple peut (si la société le souhaite) faire appel de la décision concernant l’amende. Le fabricant n’a pas encore réagi publiquement à l’amende.