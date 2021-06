BCV (Banque cantonale Vaudoise), l’une des plus importantes banques cantonales suisses (et la plus importante du canton vaudois) prend désormais en charge le service de paiement à distance Apple Pay. Histoire de ne pas faire comme tout le monde, il ne suffira pas cette fois de renseigner sa carte Viseca dans Wallet : les utilisateurs concernés devront d’abord configurer Apple Pay via l’application Viseca One. A l’instar de la France, la Suisse adopte massivement le service de paiement d’Apple. Il y a quelques semaines à peine, Apple Pay débarquait ainsi chez PostFinance (l’organisme financier de la poste suisse), et à date, 38 établissement bancaires ou financiers sont référencés sur la Page « suisse » d’Apple Pay.

l