TSMC et Foxconn, soit les deux plus gros fournisseurs d’Apple, seraient en charge de l’acheminement de millions de doses de vaccin anti-COVID vers Taiwan. Les deux sociétés achèteraient les doses nécessaires avant de les mettre à disposition du gouvernement. Ce dernier utiliserait alors ces millions de doses dans le cadre de sa stratégie vaccinale.

La mission confiée aux deux groupes permettrait de court-circuiter les lourdeurs et les blocages de la Chine. Si l’on en croit le Ministre de la santé taiwanais, la Chine aurait tout fait pour faire dérailler une commande de 5 millions de doses du vaccin allemand BioNTech-Pfizer Inc, vexée que le choix de Taiwan ne se soit pas porté sur un vaccin chinois. C’est au final TSMC et Foxconn qui se chargeront de l’achat de ces 5 millions de vaccins BioNTech-Pfizer Inc.

Il y a aussi urgence : la pandémie est en plein rebond à Taiwan, et de nombreuses usines ont déjà dû fermer temporairement leurs portes. Le « geste » de TSMC et Foxconn n’est donc pas tout à fait désintéressé : il s’agit avant tout de faire en sorte que les usine continuent de tourner à leur plein régime, d’autant plus en période de rupture de stock mondiale.