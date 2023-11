C’est sans doute un énorme soulagement pour les dirigeants d’Apple, qui devaient craindre que la Chine n’exerce des représailles : Terry Gou, le CEO de Foxconn, vient en effet d’annoncer son retrait de la course à la présidence de Taiwan. Ce dernier a publié un communiqué pas toujours clair dans lequel il se propose d’ « arrêter, réinitialiser, redémarrer ». L’arrêt brutal des velléités politiques de Gou ne serait pas dû à des pressions de Pékin : si l’on en croit le Nikkei Asia « Gou avait tenté d’établir des négociations entre le Kuomintang et le Parti populaire de Taiwan afin de se présenter tous ensemble contre le Parti démocrate progressiste au pouvoir, mais ces efforts ont implosé jeudi soir après une confrontation violente entre les dirigeants des partis d’opposition devant les journalistes et retransmise en direct sur les chaînes de télévision taïwanaises. »

Gou n’état positionné qu’en 4ème position dans les intentions de vote, ces négociations étaient cruciales pour espérer l’emporter dans la course finale vers la présidence. Le patron de Foxconn va donc retourner à ses affaires courantes, ce qui fait forcément les affaires d’Apple : désormais sans destin politique, Gou ne sera sans doute plus une « cible » potentielle pour Pékin sachant que le CEO est un fervent défenseur de l’indépendance de Taiwan face à la Chine. Et quand on sait que Foxconn est le principal assembleur des iPhone…