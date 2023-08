C’est un choc : le milliardaire Terry Gou, fondateur et CEO du puissant fournisseur chinois Foxconn, a officiellement déposé ce lundi sa candidature aux prochaines élections présidentielles de Taïwan ! « Je ne céderai pas aux menaces de la Chine », a déclaré Gou, ajoutant qu’il n’obéirait pas aux instructions du gouvernement et qu’il possédait des avoirs « personnels » dans le pays. Le fondateur de Foxconn estime que des pressions chinoises nuiraient fortement au secteur manufacturier du pays (et ne serait donc pas véritablement une option politique et économique tenable pour Pékin).

Cette candidature pourrait-elle tout de même poser des soucis à Apple sur le court terme ? Pour rappel, Foxconn est le principal assembleur des iPhone, iPad et des Apple Watch. Pas de risques pour Gou : en cas de pressions, « Aucun investisseur étranger n’osera y investir [en Chine, Ndlr]« , un risque que ne pourrait pas prendre la Chine sachant que l’état réel de l’économie du pays serait « terrible » selon Gou. A partir d’aujourd’hui, Terry Gou n’assurera plus la direction au jour-le-jour de Foxconn. A noter que Gou n’a pas obtenu l’investiture du Kuomintang (KMT), le principal parti d’opposition de Taïwan, ce qui signifie que ce dernier devra se présenter aux élections en tant qu’indépendant. Les élections présidentielles de Taïwan se tiendront au mois de janvier 2024.