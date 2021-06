Un bug existe au niveau de l’iPhone et se veut embêtant, puisqu’il bloque complètement le Wi-Fi du téléphone. Forte heureusement, il existe un correctif si vous vous retrouvez dans cette situation.

Attention aux réseaux Wi-Fi et l’iPhone

Le chercheur en sécurité Carl Shou a découvert que l’iPhone ne peut plus du tout se connecter à un réseau Wi-Fi s’il s’est connecté à un réseau ayant pour nom %p%s%s%s%s%n. Toute la partie Wi-Fi ne fonctionne plus, tout comme AirDrop. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, le bouton refuse de s’activer et reste par conséquent désactivé.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Bien évidemment, un tel nom de réseau est plus que suspect dès le départ. Il est peu probable que des personnes auraient l’idée de se connecter dessus. Mais il est tout de même important de signaler ce bug. On peut se douter qu’Apple va prochainement le corriger avec une mise à jour d’iOS.

Pourquoi ce bug, au fait ? Il n’y a pas une explication officielle pour l’instant. Mais une théorie est liée au langage de programmation C et à %n. Cet élément signifie qu’il faut enregistrer le nombre de caractères écrits. Le sous-système du Wi-Fi semble transmettre le nom du réseau Wi-Fi (SSID) sans le rendre anonyme à une bibliothèque interne d’iOS qui effectue une opération en rapport avec les caractères, ce qui provoque une écriture arbitraire en mémoire et un dépassement de tampon. Cela entraîne une corruption de la mémoire et iOS ferme le processus, ce qui désactive complètement le Wi-Fi pour l’utilisateur.

Comment corriger le bug

Que faire si vous ou un proche êtes tombé dans le panneau de ce bug et le Wi-Fi de votre iPhone est complètement bloqué ? Il faut savoir qu’un redémarrage ne change rien. En revanche, il est possible d’aller dans Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau. Vous allez ainsi retrouver l’accès au Wi-Fi. Attention toutefois : ce réglage efface la liste de tous les points Wi-Fi auxquels vous vous êtes connecté dans le passé. Il faudra donc une nouvelle fois vous identifier avec le mot de passe de la box au moment de vous connecter la première fois.