Apple a récemment présenté iOS 15 et iPadOS 15 à l’occasion de la WWDC, mais les utilisateurs se disent déçus par les nouveautés. SellCell a mené un sondage auprès d’Américains et Américaines majeures et les résultats sont mitigés.

Pour plus de 50% d’entre eux, iOS 15 et iPadOS 15 ne sont que « légèrement » ou « pas du tout » intéressantes/excitantes. Pour 28,1%, les deux mises à jour « quelque peu » intéressantes et seulement 19,3% se disent « extrêmement » ou « très » excités à leur sujet.

23% disent que la fonctionnalité qui leur plaît bien n’est autre que la possibilité d’avoir sa carte d’identité directement sur son iPhone au sein de l’application Wallet. 17,3% disent apprécier les améliorations au niveau de la recherche avec Spotlight et 14,2% aiment bien les nouveautés pour Localiser.

Quant aux autres fonctionnalités pourtant très mises en avant par Apple pendant la keynote, c’est la chute libre. Même pas 1% estiment que la fonction « Partagé avec vous » sur iMessage, que les changements de l’application Santé et que les améliorations pour l’application Plans, avec davantage de détails sur les cartes, étaient les meilleures nouveautés. Pour le reste, 5% disent être intéressés par l’audio spatial sur FaceTime, les nouvelles notifications et le nouveau mode « Concentré ».

SellCell a également demandé quelles fonctionnalités les sondés auraient aimé voir. 32,3% auraient voulu des widgets interactifs, 21% voulaient le mode Always-On (écran toujours allumé), 14,9% désiraient des applications Pro (comme Xcode et Final Cut Pro) et 13,2% voulaient un meilleur support pour les écrans externes avec l’iPad.