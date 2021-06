Beats, qui appartient à Apple depuis son rachat en 2014, annonce aujourd’hui le lancement d’une enceinte Pill+ en édition limitée avec L’Art de l’Automobile (KAR). Il s’agit d’une marque de vêtements qui propose également des voitures d’occasion.

Dans un communiqué transmis à iPhoneAddict, Beats indique :

Comme l’amour des voitures est profondément ancré dans l’univers des deux marques ainsi que dans la culture de leurs villes d’origine, le partenariat a pris tout naturellement forme, partant d’une appréciation commune de l’influence de la musique sur la conduite. Aussi, de nombreux véhicules d’époques vendus par KAR comportent des enceintes obsolètes, Beats et KAR souhaitaient donc véritablement proposer une enceinte portable qui améliorerait la qualité de votre expérience d’écoute où que vous alliez.

Le design rouge et noir de la Pill+ s’inspire des automobiles de l’époque, présentant un bouton de marche/arrêt comme dans une voiture moderne, des boutons de frein et d’accélérateur pour ajuster le volume ainsi qu’un logo L’Art de L’Automobile en relief. L’équipe KAR a aussi crée la vidéo ci-dessous produite par Bob Jeusette et coproduite par L’Art de L’Automobile.

L’enceinte Beats Pill+ en collaboration avec L’Art de l’Automobile (KAR) sera disponible le 26 juin sur le site de L’Art de l’Automobile au prix de 199,95 euros.