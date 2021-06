Voilà qui n’est pas banal. Jack Conte, le CEO de Patreon (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), a confirmé au site the Verge qu’il ne versait pas de commission à Apple (soit 30% des revenus), et ce sans accord spécial passé avec le californien ! Plus troublant encore, Jack Conte affirme ne pas vraiment savoir pourquoi il échappe à la fameuse « taxe Apple » : « Pourquoi n’avons-nous pas à payer de commission ? Je pense que c’est parce que, pour une raison quelconque, nous respectons les directives d’Apple et ainsi nous n’avons pas eu à payer de frais ».

Après les développeurs qui ne savent pas pourquoi leur app a été rejetée et ceux qui se plaignent de payer trop de commission, voilà donc les développeurs qui ne comprennent pas pourquoi ils échappent à la taxe ! Rappelons que dans le cas de Patreon, les utilisateurs passent par l’app iOS afin de soutenir directement des créateurs. Jack Conte se souvient au passage qu’il y a 4 ans, l’app Patreon avait été rejetée par Apple avant d’être approuvée après quelques modifications du code.