Apple TV+ a beau ne pas connaître un réel succès auprès du public, les données sont bonnes quant on regarde les nominations à des récompenses. La plateforme de streaming a obtenu 389 nominations lors de diverses cérémonies et a connu 112 victoires depuis son lancement en nombre 2019.

« Après son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ est devenu le premier service de streaming entièrement original à être lancé dans le monde entier, à diffuser en avant-première plus de succès originaux et à avoir reçu plus de reconnaissances de prix plus rapidement que tout autre service de streaming à ses débuts », a discrètement glissé la plateforme dans un communiqué qui n’était à l’origine pas destiné à ce point. « À ce jour, les films, documentaires et séries originaux d’Apple ont été récompensés par 112 victoires et 389 nominations à des prix », peut-on lire ensuite.

Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video ne sont pas très bavards sur le sujet. Mais Netflix, qui est la première plateforme de streaming en nombre d’abonnés, écrase très largement la concurrence au niveau des nominations. Rien qu’en 2020, Netflix a obtenu 160 nominations aux Emmy Awards. En comparaison, Apple TV+ en a seulement eu 18.

Apple TV+ a un catalogue bien plus réduit que les autres plateformes parce que le service d’Apple mise exclusivement sur des contenus originaux. Cela ne semble pas suffire pour attirer du monde. Rien qu’en France, la plateforme a seulement une part de marché de 3%.