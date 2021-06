Déjà jouable depuis quelques jours en version bêta en Chine, Devil May Cry : Peak of Combat a été confirmé dans le reste du monde par deux tweets du studio NebulaJoy. Le studio chinois nous informe donc que le travail de localisation en anglais est en cours (ne rêvons pas trop pour le français, même si le studio précise que d’autres langues seront aussi supportées à l’avenir). Sur mobile, Devil May Cry : Peak of Combat abandonne l’action à skill contre un pur beat’em up teinté d’éléments JRPG.

We are aware that many of you are excited and are asking for the global release of DMC: Peak of Combat.

And can fully confirm that our team is working day and night to make the game in English and other languages so that all of you may experience this excitement.

Thank you. pic.twitter.com/9DhcHgDGQf

— NEBULAJOY Official (@NebulajoyO) June 22, 2021