Apple va sortir un nouvel iPhone SE en 2022 et celui-ci prendra en charge en la 5G. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ce sera « l’iPhone 5G le moins cher » qui existera. À ce jour, seuls les iPhone 12 prennent en charge le nouveau réseau dans la gamme mobile d’Apple.

Ce nouvel iPhone SE de 2022, en plus de supporter la 5G, va avoir le droit à un nouveau processeur. Il n’y a pas d’information précise concernant la nature de la puce, mais il n’est pas impossible que ce soit l’A14 (comme celle des iPhone 12). Ou bien Apple fera plaisir aux utilisateurs et inclura l’A15, à savoir la puce qui sera dans les iPhone 13.

Il ne faut pas s’attendre à un nouveau design pour ce modèle. Apple proposerait toujours le design que l’iPhone 8 avec un écran de 4,7 pouces, les bordures autour qui vont avec et Touch ID au niveau du bouton Home. La disponibilité se ferait dans le courant du premier semestre de 2022.

De précédentes rumeurs avaient évoqué un iPhone SE Plus qui aurait un écran plus grand et Touch ID au niveau du bouton ON/OFF du téléphone. Mais cela fait un moment maintenant qu’on n’entend plus parler de lui et Kuo ne dit rien à ce sujet aujourd’hui. Doit-on comprendre qu’Apple l’a abandonné ?