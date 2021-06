Les tentatives de Lobbying d’Apple, Google ou bien encore de Facebook n’y auront rien changé. Le comité judiciaire de la chambre des représentants américains a étendu mercredi 23 juin le budget alloué aux dossiers anti-trust, et aujourd’hui, le même Comité a donné le feu vert à la poursuite des débats parlementaires autour du projet de loi antitrust visant plus spécifiquement l’App Store et le Google Play Store.

Le coup de fil de Tim Cook à Nancy Pelosi n’aura donc servi à rien, sinon à comprendre que les initiateurs du projet de loi sont plus déterminés que jamais. Au centre des préoccupations des GAFAs, l’American Choice and Innovation Online Act, soit un texte de loi visant à empêcher que les GAFa puissent favoriser indûment leurs propres apps sur leurs plateformes respectives. Ce texte a été voté à 24 voix pour et 20 voix contre. Le texte The Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching, qui donne à la FTC des pouvoir étendus contre les GAFA, a été voté à 25 contre 19.

Tout n’est pas encore joué : le projet de loi doit encore passer devant la chambre des représentants et être ratifié in fine par le président Joe Biden. Un représentant de la Maison Blanche a déclaré que le texte nécessitait encore un peu de travail, ce qui pourrait être vu comme une volonté d’en lisser les parties les plus « dures » (notamment celle qui concerne la désinstallation d’apps natives fournies avec le smartphone).

Enfin, suite au feu vert du comité judiciaire, Google a réagi par la voix de Mark Isakowitz, le vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques de la firme : « Les consommateurs américains et les petites entreprises seraient choqués de voir à quel point ces lois pourraient « casser » bon nombre de leurs services préférés. Tout cela saperait considérablement le leadership technologique américain, endommagerait la façon dont les petites entreprises se connectent avec les consommateurs et soulèverait de graves problèmes de confidentialité et de sécurité. »