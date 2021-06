Suite à la présentation de Windows 11, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, dit qu’il serait ravi d’accueillir iMessage sur son système d’exploitation. Mais comme on peut s’en douter, le blocage vient surtout d’Apple et non de Microsoft.

iMessage sur Windows ? Le PDG de Microsoft est partant

« Nous avons la possibilité d’avoir plusieurs boutiques d’applications. Nous voulons avoir un grand magasin d’applications, mais nous accueillons également d’autres boutiques », a déclaré Satya Nadella lors d’une interview avec le Wall Street Journal. La journaliste Joanna Stern lui a alors fait remarquer qu’un utilisateur avec un smartphone Android aura une bonne intégration avec Windows, mais ce n’est pas tout à fait le cas pour ceux qui ont un iPhone.

« Nous aimerions faire en sorte que cela fonctionne mieux, nous faisons tout ce que nous pouvons. Comme tout ce qu’Apple veut faire avec Windows, que ce soit iTunes, iMessage ou autre, nous l’accueillons avec plaisir », a déclaré le PDG de Microsoft. « Mais, globalement, nous voulons nous assurer que nos logiciels fonctionnent parfaitement sur les appareils Apple », a-t-il ajouté.

Les utilisateurs avec un Mac peuvent déjà profiter d’iMessage, mais ce n’est pas le cas pour ceux qui ont un PC sous Windows. Et jusqu’à présent, Apple n’a montré aucun signe suggérant une application iMessage sur Windows. Il y a eu une réflexion pour iMessage sur Android il y a quelques années, mais le projet semble abandonné.

Politique différente entre Apple et Microsoft

Tous les changements de Windows 11 sont à retrouver sur cet article. Une grosse nouveauté est la possibilité de faire tourner des applications Android. Ce principe vient d’une certaine façon concurrencer les Mac M1 d’Apple qui peuvent faire tourner les applications iOS. Aussi, les développeurs peuvent utiliser leur propre système de paiement avec le nouveau Microsoft Store et conserver 100% de la somme. Chez Apple, il y a une commission de 15% ou 30% (selon les cas) avec le Mac App Store (ou l’App Store sur iOS), avec une obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple.