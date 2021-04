Eddy Cue, le vice-président d’Apple qui s’occupe des services, voulait proposer iMessage sur Android, et ce dès 2013. La révélation a été faite dans des documents de justice pour le combat opposant Apple à Epic Games.

En 2013, Eddy Cue avait envoyé un e-mail à d’autres dirigeants d’Apple pour leur proposer de porter iMessage sur Android. « À l’époque, je pense que nous aurions pu faire une version [d’iMessage] sur Android qui fonctionne avec iOS », a-t-il déclaré. Mais pourquoi ce projet n’a-t-il pas vu le jour ? Il se trouve que Craig Federighi, l’actuel responsable d’iOS et macOS, n’était pas vraiment partant. Il en va de même pour Phil Schiller, ex-responsable du marketing, qui y voyait une valeur ajoutée pour attirer du monde sur les iPhone.

Voici un extrait de l’e-mail d’Eddy Cue en 2013 :

Nous avons vraiment besoin de proposer iMessage sur Android. Quelques personnes ont étudié la question, mais nous devrions aller à toute vitesse et en faire un projet officiel. Voulons-nous perdre l’une des applications les plus importantes dans un environnement mobile au profit de Google ? Ils ont la recherche, l’e-mail, la vidéo gratuite et se développent rapidement dans les navigateurs. Nous avons la meilleure application de messagerie et nous devrions en faire la norme du secteur. Je ne sais pas comment nous pouvons la monétiser, mais elle ne nous coûte pas cher à gérer.