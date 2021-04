Il ne faut pas attendre qu’Apple propose iMessage sur Android parce que cela n’arrivera, visiblement, jamais. Le constructeur estime que proposer son application de messagerie sur le système d’exploitation de Google ne lui fera pas du bien.

iMessage sur Android ? Il ne faut pas y penser

La révélation vient des documents pour préparer le procès opposant Apple à Epic Games. Le créateur de Fortnite veut montrer qu’Apple a des pratiques anticoncurrentielles avec l’App Store et s’est chargé de prendre des exemples existants pour prouver ses dires. Il a donc cité iMessage qui n’existe que sur les produits Apple. Le groupe partage également des citations de dirigeants d’Apple.

Le document indique qu’Apple a abandonné l’idée à développer une application iMessage pour Android en 2013, soit deux ans après le lancement sur iPhone avec iOS 5. Eddy Cue (responsable des services chez Apple) a déclaré qu’Apple aurait pu proposer une messagerie compatible entre Android et iOS afin que tout le monde soit au même niveau. Mais Craig Federighi (responsable d’iOS et macOS) estimait qu’une telle application pourrait pousser les familles à offrir des smartphones Android à leurs enfants plutôt que des iPhone, puisque les modèles sont moins chers.

Phil Schiller (responsable de l’App Store) avait un avis similaire. « Porter iMessage sur Android nous fera plus de mal que de bien », avait indiqué le responsable. C’était en réponse à un ancien employé d’Apple. Celui-ci indiquait qu’iMessage était l’une des raisons qui permettait de garder les clients dans l’écosystème.

Des messageries alternatives compatibles iOS et Android existent

Il existe plusieurs applications de messageries tierces qui sont compatibles à la fois iOS et Android. On peut notamment citer le cas de Signal, Telegram ou encore Facebook Messenger. Il y a également les messages privés sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Twitter et Snapchat. Ce n’est pas l’offre qui manque. Mais il est vrai qu’il aurait été sympathique d’avoir une solution native pour que tous les utilisateurs soient au même niveau.