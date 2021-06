Les clients chez Orange ont des problèmes avec l’accès aux services Apple depuis quelques heures maintenant. Soit les services mettent très longtemps à charger, soit ils ne chargent pas du tout.

Il y a des témoignages un peu partout, dont chez nous sur iPhoneAddict. « J’ai un souci avec l’App Store. Depuis hier, impossible de charger. Je n’arrive pas à accéder à l’App Store une fois sur trois », raconte notre lecteur Christo49. D’autres confirment comme NegativA et Direct Star, avec ce dernier qui précise « Moi aussi l’App Store ne se connecte pas ».

Il semblerait qu’il y ait un problème au niveau des DNS avec le réseau d’Orange pour ce qui est de l’accès aux services Apple. Les changer devrait suffire pour retrouver un accès normal. Pour ceux qui ne le savent pas, les DNS sont l’équivalent d’un annuaire. Quand vous tapez iPhoneAddict.fr par exemple, les DNS vont automatiquement trouver l’adresse IP du serveur pour se connecter dessus.

Comment changer les DNS sur son iPhone

Pour changer les DNS, rendez-vous dans Réglages > Wi-Fi, touchez la lettre « i » à côté de votre réseau Wi-Fi et allez dans « Configurer le DNS ». Choisissez alors « Manuel » et entrez deux serveurs DNS. Il en existe plein, voici ceux de Cloudflare par exemple : 1.1.1.1 et 1.0.0.1. Un autre, si vous voulez, à savoir Quad9 : 9.9.9.9 et 149.112.112.112.

Une autre astuce est d’utiliser un VPN. Cela peut vous dépanner quelque temps si la solution du changement de DNS ne corrige pas votre problème. Il n’y a plus qu’à espérer Orange fasse le nécessaire de son côté pour un retour à la normale.