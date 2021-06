Les bracelets de l’Apple Watch s’avèrent vraiment faciles à changer, mais Apple avait imaginé quelque chose d’encore plus simple. Si l’on en croit en effet le cliché d’un ancien prototype d’Apple Watch 3 – diffusé par le développeur Giulio Zompetti, spécialiste des prototypes Apple – la firme de Cupertino avait réfléchi à des bracelets que l’on rattacherait directement au boitier de l’Apple Watch via une sorte de mini « Smart Connector ».

Apple might have experimented on some “smart bands” in earlier revisions of Apple Watch S3.

On this prototype unit, two unusual pads are exposed to the band, as a sort of “Smart Connector” we’ve already seen on iPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) June 24, 2021