Les applications sur iOS 15 et iPadOS 15 peuvent désormais utiliser davantage de RAM. La deuxième bêta, qu’Apple propose depuis hier soir, offre la possibilité aux développeurs d’avoir plus de ressources qu’auparavant.

En l’état, les applications ont une limite, qu’importe la quantité de RAM sur l’appareil. Par exemple, l’iPad Pro M1 avec ses 16 Go de RAM n’exploite pas pleinement ses ressources, sachant qu’iPadOS 14 le limite à 5 Go de mémoire vive par application. Avec iOS 15 et iPadOS 15, la situation évolue.

Dans un nouveau document, Apple indique que le nouveau paramètre informera iOS ou iPadOS qu’une application « peut être plus performante en dépassant la limite de mémoire par défaut ». La documentation à l’intention des développeurs ne précise pas exactement la quantité de RAM supplémentaire à laquelle une application est éligible.

La RAM supplémentaire sur iOS 15 et iPadOS 15 va surtout être intéressante pour les « grosses » applications. On peut par exemple citer les applications de montages vidéo ou celles qui permettent de faire de l’édition de photos. On peut s’attendre à de meilleures performances générales et un temps d’exécution plus rapide selon les tâches. Mais il va falloir attendre que les développeurs puissent tester cette nouveauté pour voir si les performances vont être réellement différentes au quotidien.

Il faudra de toute façon attendre cet automne pour que nous, utilisateurs, puissions profiter du nouveau gain. Cela s’explique par la nécessité d’avoir iOS 15/iPadOS 15 et surtout les applications compatibles. Les développeurs ne peuvent pas encore soumettre à l’App Store les applications profitant des nouveautés d’iOS 15.