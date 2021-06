Des iPad avec des écrans encore plus grands que 12,9 pouces sont en réflexion du côté d’Apple. Selon Bloomberg, les ingénieurs et designers d’Apple réfléchissent à de plus grandes tablettes qui pourraient voir le jour dans quelques années.

Apple propose à ce jour l’iPad mini de 7,9 pouces, l’iPad de 9,7 pouces, l’iPad Air de 10,9 pouces et l’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces. En comparaison, les MacBook peuvent avoir des écrans jusqu’à 16 pouces pour le modèle Pro. On peut donc facilement imaginer que les futurs iPad plus grands auront une dalle de cette taille (plus ou moins).

Il est certain qu’il s’agit d’une stratégie potentiellement dangereuse pour Apple. Un iPad de 16 pouces ne va-t-il pas empiéter sur les ventes d’un MacBook Pro 16 pouces ? Il est vrai que les deux appareils ne tournent pas sous le même système d’exploitation. L’iPad dispose d’iPadOS et le MacBook ronronne avec macOS. Les usages de chacun peuvent pousser à préférer l’une ou l’autre plateforme.

Pour certaines personnes, iPadOS manque cruellement d’ambition et ne permet pas d’exploiter pleinement la puissance d’un iPad, surtout les nouveaux iPad Pro avec la puce M1. iPadOS 15 ne change pas vraiment grand-chose, bien que les applications pourront utiliser davantage de RAM. À voir si de plus grands iPad pourraient pousser Apple à changer ses plans. Seul l’avenir nous le dira.