Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max vont avoir le droit à un autofocus au niveau du capteur ultra grand-angle, selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste en profite également pour évoquer les iPhone 14 de 2022.

Pour cette année, seuls les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max auraient la nouveauté de l’autofocus sur le capteur ultra grand-angle. Cela doit notamment permettre d’avoir des photos plus nettes et plus précises, quelle que soit la distance entre un sujet donné et l’iPhone. Mais en 2022, Apple devrait proposer cet élément sur l’ensemble des iPhone 14 selon Kuo.

Kuo a déjà dit qu’Apple compte proposer des améliorations au niveau de la photo sur les différents iPhone 13, dont une amélioration des performances en basse lumière. Voilà donc maintenant qu’il est également question d’un autofocus sur le capteur ultra grand-angle, mais uniquement sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Si tout se déroule comme prévu, Apple annoncera ses quatre iPhone 13 au mois de septembre lors d’une keynote avec une sortie le même mois. Cette gamme devrait être la dernière à avoir un modèle mini de 5,4 pouces. En effet, Kuo a précédemment dit qu’Apple devrait abandonner ce modèle en 2022 mais il resterait malgré tout quatre iPhone 14. Nous devrions avoir deux iPhone 14 de 6,1 et 6,7 pouces et deux iPhone 14 Pro là encore de 6,1 et 6,7 pouces.