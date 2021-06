Sans surprise, Apple prépare le terrain pour lancer la production des iPhone 13 grâce à ses différents fournisseurs. Selon Digitimes, le groupe a commencé à recevoir les composants nécessaires.

Cyntec est l’un des fournisseurs mis en avant. Le groupe s’attend à avoir une demande en hausse pour ses composants cette année parce qu’Apple compte proposer la 5G avec les ondes millimétriques dans plusieurs pays. À ce jour, seuls les iPhone 12 vendus aux États-Unis peuvent en profiter.

La production des nouveaux iPhone a toujours lieu pendant l’été. Elle débute à la fin juin ou dans le courant de juillet selon les années. Apple demande à ses partenaires de produire des millions d’exemplaires pour que tout soit prêt en septembre. C’est lors du neuvième mois de l’année qu’Apple présente et commercialise ses nouveaux téléphones. Ce sera, sans surprise, le cas avec les différents iPhone 13 en 2021.

Il y a eu une exception, ce fut en 2020 avec les iPhone 12. Le Covid-19 a obligé Apple et ses partenaires à revoir le calendrier de production et de sortie. Ainsi, il a fallu attendu le dernier trimestre de l’année pour acheter les téléphones. La situation va revenir à la normale cette année avec une présentation et une sortie en septembre pour les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.