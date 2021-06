L’Apple Watch Series 7 pourrait intéresser les personnes qui veulent une meilleure autonomie, puisque la montre aurait le droit à une plus grosse batterie selon l’Economic Daily News.

Récemment, une fuite nous a appris que l’Apple Watch Series 7 aurait une puce S7 plus petite que celle que l’on retrouve dans l’Apple Watch Series 6. Le nouveau modèle serait double face et ce serait possible grâce à une technologie du fournisseur ASE Technology. Cela permettrait de libérer de la place à l’intérieur du boîtier et Apple préférerait donc mettre une plus grosse batterie plutôt que de nouveaux capteurs.

Pour information, l’Apple Watch Series 6 a une batterie de 1,024 Wh pour le modèle avec le cadran de 40 mm et une batterie de 1,17 Wh pour celui avec le cadran de 44 mm. Cela représente respectivement une hausse de 8,5% et 3,5% par rapport à la Series 5. Mais l’autonomie est sensiblement la même entre la montre de 2019 et celle de 2020. Apple dit que sa montre peut tenir une journée complète. Il y aura visiblement un gain plus notable cette année. Pourra-t-on tenir plusieurs jours ? Peut-être bien.

Aussi, l’Apple Watch Series 7 aurait le droit à de nouveaux coloris. Une récente fuite allait justement dans cette direction, indiquant qu’Apple proposerait un nouveau coloris vers pistache. Il y aura, semble-t-il, d’autres nouveaux coloris au programme, mais il n’y a aucune information précise à leur sujet.