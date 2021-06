Le noyau Linux dans sa version 5.13 ajoute officiellement le support des Mac M1. Cela fait suite à une phase de test qui a duré plusieurs mois et à la version release candidate qui a été annoncée il y a plus d’un mois.

La version 5.13 du noyau Linux prend en charge plusieurs puces basées sur l’architecture ARM, dont la M1 d’Apple. Les utilisateurs avec un Mac M1 vont donc être en mesure d’installer Linux de façon native. Il est toutefois bon de noter que cela reste un support simple à ce stade et que certains éléments, comme l’accélération graphique, ne sont pas encore au point. Mais le développement suit son cours et tout sera prêt progressivement. Le plus important pour l’instant est une installation native.

Le seul moyen jusqu’à présent de faire tourner Linux sur un Mac M1 était de passer par une machine virtuelle. Mais ce choix n’offre pas les meilleures performances, dû au fonctionnement même d’une machine virtuelle. Grâce au nouveau support natif, les performances vont être bien meilleures.

Le noyau Linux a donc été mis à jour, mais pas encore les distributions. Il faudra donc patienter pour pouvoir en télécharger une et l’installer nativement sur son un Mac M1. Il est impossible de donner exactement une date de sortie, puisque chaque distribution Linux a son calendrier de sortie. Mais on imagine que ce sera pour les prochaines semaines au mieux.