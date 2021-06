L‘annonce tonitruante de Trials of Mana sur mobile (visiblement aussi beau que la version console/PC) s’est accompagnée d’une annonce un peu moins glorieuse : Echoes of Mana est toujours basé sur la franchise Mana, mais cette fois, il s’agit d’un bon free-to-play des familles (un action-RPG pour être exact), avec son lot d’items et de trucs à acheter avec la monnaie du jeu ou du vrai argent de vos popoches (achats in-apps). Techniquement, le peu qui est distinguable sur le trailer ne donne pas trop d’espoir. Seule vraie bonne nouvelle dans tout ca, le jeu sera cette fois sous-titré en français. N’était-il pas possible de mettre les ressources de traduction sur un titre premium comme Trials of Mana ? Pas pour Square Enix visiblement.

Echos of Mana recycle plusieurs personnages clefs de la franchise (issus de Legend of Mana, Children of Mana) tandis que le joueur aura la possibilité de choisir en Kilt (masculin) et Kilte (féminin). Très franchement, on a un peu peur du résultat. Echos of Mana est attendu pour 2022 sur mobile.