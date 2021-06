Il y a 14 ans jour pour jour, le 29 juin 2007, Apple commercialisait aux Etats-Unis le tout premier modèle d’iPhone. L’appareil était proposé à la vente en deux versions de 4 Go et 8 Go de capacité de stockage au prix respectif de 499 et 599 dollars. Si l’engouement de certains était bien palpable (voir ci-dessous), l’iPhone ne connut pas immédiatement le succès.

Au mois de septembre de cette même année 2007, Apple finira même par baisser le prix du modèle 4 Go à 299 dollars et celui du modèle 8 go à 399 dollars. Face à la grogne des clients de la première heure qui avaient payé le prix fort, Apple accorda à ces derniers un bon d’achat de 100 dollars. Et pour ne rien arranger, l’iPhone premier du nom fonctionnait uniquement sur le réseau de l’opérateur AT&T !

Malgré ces tâtonnements et quelques couacs au démarrage, les avis étaient unanimes pour reconnaitre que l’iPhone était désormais la nouvelle référence du smartphone moderne. « Malgré quelques défauts et omissions de fonctionnalités, l’iPhone est, dans l’ensemble, un ordinateur de poche magnifique et révolutionnaire » écrivaient alors Walter S. Mossberg et Katherine Boehret dans le Wall Street Journal. A la fin de l’année 2007, Apple avait vendu environ 1,9 million d’iPhone. En 2020, plus de 220 millions d’iPhone se sont écoulés partout dans le monde.

Et pour la blague, la fiche technique de ce premier iPhone (à comparer avec celle du modèle que vous avez en main ou dans la poche) :

Chipset 32bits – Samsung S5L8900

CPU processeur / nombre de cœurs 412Mhz Single-Core ARM1176JZF-S

GPU carte graphique PowerVR MBX Lite

Mémoire RAM 128Mo SDRAM

Stockage interne 8Go (7Go disponible)

Flash (EEPROM)

Type d’écran TFT LCD

Taille de l’affichage 3.5″ pouces

Rapport écran/appareil ~52% (screen-to-body ratio)

Résolution d’affichage 320×480 pixels (3:2)

Touchscreen Capacitif Multitouch 2 points

Densité de pixel (DPI) 165 PPI

Écran résistant aux rayures Gorilla Glass

Réseau 2G

Appareil photo primaire 2 mégapixels

Résolution appareil photo 1600×1200 pixels

Enregistrement vidéo non supporté

Flash non supporté

Autofocus non supporté

Pas de caméra frontale

Formats audio MP3

Sortie audio prise jack 3.5mm

Bluetooth 2.0 + A2DP

WiFi 802.11 b/g (2.4Ghz)

Capteurs Accéléromètre

Capteur de Proximité

Capacité batterie 1400 mAh