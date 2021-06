Nous avons encore le droit à des photos montrant des maquettes des iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Elles sont apparues sur Weibo et viennent d’une personne qui avait partagé le design des iPhone 12 l’année dernière avant la présentation par Apple. Cette personne se base certainement sur des schémas utilisés dans les usines de production.

L’avant des iPhone 13 ressemble beaucoup à celui des iPhone 12. Le principal élément à retenir est sur la partie supérieure avec une encoche un peu plus petite en longueur (mais avec une hauteur un poil plus importante).

Un autre changement est à l’arrière, tout particulièrement sur les iPhone 13 et iPhone 13 mini. On peut voir qu’Apple a modifié la disposition des capteurs photo pour avoir une diagonale. Pour l’iPhone 13 Pro, ce sont toujours trois capteurs qui forment un triangle. Le bloc photo devrait aussi être un peu plus épais.

Apple doit annoncer ses iPhone 13 en septembre prochain, avec une commercialisation qui devrait intervenir le même mois. Les quatre smartphones seront plus des améliorations de l’iPhone 12 que de véritables nouveaux modèles. On pourrait presque parler d’iPhone 12s. Mais Apple semble avoir abandonné la lettre « s » et préfère changer de numéro chaque année. Il y a eu l’iPhone 11 en 2019, l’iPhone 12 en 2020 et visiblement l’iPhone 13 en 2021.