Apple annonce aujourd’hui la disponibilité de bracelets Sport pour l’Apple Watch qui sont aux couleurs de 22 pays. Il y a la France dans le lot, tout comme la Belgique et le Canada. Chaque bracelet s’accompagne par un cadran qui s’accorde avec les mêmes couleurs.

Voici comment Apple décrit les bracelets de sa Watch aux couleurs de 22 pays :

Pour célébrer l’indescriptible dynamisme et l’esprit de compétition de tous les athlètes et supporters, Apple lance les bracelets de la collection internationale pour l’Apple Watch, soit 22 bracelets Sport Loop en édition limitée aux motifs colorés qui représentent les nations du monde entier. Chaque bracelet est également assorti d’un cadran de montre qui se télécharge et présente des combinaisons de couleurs que les clients du monde entier peuvent utiliser pour personnaliser leur Apple Watch et afficher avec audace le soutien de leur pays.