Beats, qui appartient à Apple, a récemment officialisé les Studio Buds, ses nouveaux écouteurs sans fil qui rappellent un peu les AirPods. Plusieurs sportifs les ont portés avant même l’officialisation. Mais maintenant qu’ils sont officiels, place à la promotion avec des vidéos.

Il y a quatre vidéos pour l’instant qui font partie d’une campagne It’s The Music. Chacune met en avant une personnalité qui évoque brièvement les Beats Studio Buds et insistent sur le fait que le plus important, « it’s the music » (c’est la musique). On retrouve le rappeur Roddy Ricch, le comédien Druski, la joueuse de tennis Serena Williams et la rappeuse Coi Leray.

Les Beats Studio Buds ont été développés pour offrir un son de haute qualité tout en assurant un confort optimal en toutes circonstances, selon la marque. La buse acoustique inclinée est censée garantir une bonne ergonomie et les micro-aérations découpées au laser doivent soulager la pression sur les tympans. Grâce aux embouts souples en silicone de trois tailles différentes et à leur structure légère (5 grammes par écouteur), les Beats Studio Buds doivent offrir un bon confort toute la journée.

Les Beats Studio Buds sont disponibles au prix de 149,95 euros. On retrouve un modèle rouge, un modèle noir et un modèle blanc.