Les écouteurs Beats Studio Buds n’ont pas encore été officialisés par Apple, mais LeBron James les utilise déjà. Le basketteur américain a posté des photos sur son compte Instagram avec une paire blanche.

Le fait que LeBron James ait des Beats Studio Buds n’est, en soi, pas réellement une surprise. Le sportif est partenaire de Beats et on se doute bien que la marque (qui appartient à Apple) lui donne des produits. C’est du marketing : Beats sait très bien que LeBron James va les porter et va être pris en photo. C’est très exactement ce qu’il s’est passé ici et le marketing est en route. Pour preuve : plusieurs sites américains en parlent déjà.

L’apparition en public des écouteurs sans fil suggère une sortie plus qu’imminente. Pour rappel, les Beats Studio Buds ont fait leur première apparition dans la release candidate d’iOS 14.6 le mois dernier. Nous avons pu connaître leur design. Plus récemment, la FCC (l’agence américaine qui autorise la vente de produits contenant de l’électronique) a publié des documents, montrant qu’Apple a fait une demande de certification.

Les écouteurs ressemblent d’une certaine façon aux AirPods Pro. Ce point est d’ailleurs intéressant quand on sait que les rumeurs concernant les AirPods Pro 2 font état de quelques éléments en commun avec la paire de Beats (design compact et tige réduite).