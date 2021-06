iOS propose des contrôles parentaux assez bien pensés, avec notamment une demande d’autorisation d’achat lorsque le gamin est sur le point d’effectuer un achat sur l’App Store ou dans une app. Ces contrôles parentaux sont certes pratique, mais ils ne marchent que si l’enfant a son propre iPhone ou iPad (pas de multi-profil sur ces machines). Et malheureusement pour Muhammad Mutaza, un docteur britannique, son marmot de 7 ans s’est servi de l’iPad familial et a réussi à effectuer 1290 livres (1500 euros) d’achats in-app dans le jeu Dragons: Rise of Berk. Le montant élevé de ces achats n’est pas vraiment une surprise lorsqu’on sait que le jeu propose certains packs de runes à 140 euros le pack !

Le marché de Beurk : la prédation du free-to -play -pay à son comble

Certes, il est facile d’incriminer l’imprudence du papa, qui déclare avoir dû vendre la voiture familiale pour faire face aux frais engendrés, mais il semble assez scandaleux qu’un jeu tiré d’une licence visant directement les enfants (la trilogie Dragons de Dreamworks) puisse proposer des achats in-apps d’un tel montant ! Le docteur dépité a tout de même obtenu de la part d’Apple un remboursement de 207 Livres, ce qui n’aura donc pas suffi pour combler le trou dans les caisses.