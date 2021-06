The Elec n’a pas la réputation de lancer des rumeurs sans aucune billes derrière. Et si l’on en croit le site, le premier iPad équipé d’un écran OLED sera un iPad Air, et non le très puissant iPad Pro. Ainsi, la firme de Cupertino attendrait 2022 pour dégainer un iPad Air de 5ème génération doté d’une dalle OLED 10,9 pouces. Les iPad Pro 11 et 12,9 pouces ne bénéficieraient de dalles OLED qu’en 2023. The Elec estime aussi qu’il existe de « grandes chances » que les futurs iPad Air et iPad Pro n’aient pas droit exactement au même type de dalle OLED.

Du côté de l’iPad Air 10,86 pouces, la dalle OLED serait rigide et de technologie LTPS (low-temperature polycrystalline silicon), avec une couche extérieure en TFE. Il s’agirait en fait de la même technologie de dalle OLED que celle des iPhone. Apple utiliserait en revanche des dalles OLED flexibles pour les iPad Pro de 2023, et de technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide). Ce choix du LTPO permettrait d’obtenir des dalles encore plus fines, ainsi que des bordures d’écran encore plus discrètes.