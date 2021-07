Finalement, il n’aura fallu attendre que quelques heures supplémentaires pour y avoir droit. Peu de temps après la release de la bêta publique d‘iOS 15 (mais aussi d’iPad OS 15, de watchOS8, et de tvOS 15), Apple vient de lâcher la bêta publique de macOS Monterey (aka macOS 12). Comme d’habitude, il faudra s’inscrire au Programme de logiciels bêta d’Apple pour accéder au graal, à moins que cela ne soit déjà fait. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une bêta, que cette dernière n’a donc pas vocation à être parfaitement stable, et qu’une sauvegarde est donc plutôt conseillée.

Pour rappel, les nouveautés principales de macOS Monterey sont décrites dans cet article. La fonction la plus spectaculaire est sans doute la Commande Universelle, qui permet de transférer un fichier en copier/collé entre l’écran du Mac et celui d’un iPad par exemple (ou l’inverse). Pas mal aussi, la fonction intégrée Live Text, qui permet de reconnaitre le texte dans une photo et d’importer ce texte dans un autre document.