Les prochains modèles d’iPad pourraient bénéficier de processeurs gravés à la finesse de 3 nm. Le site Nikkei croit en effet savoir que les tablettes d’Apple seront les premiers appareils pommés à disposer de puces gravées à 3nm par le fondeur TSMC (sans doute des M2 ou des A15). Selon toute logique, l’iPad Pro voire l’iPad Air seraient les modèles concernés. Cette finesse de gravure pourrait aboutir à un gain de puissance de l’ordre de 10 à 15% selon TSMC, avec une baisse de la consommation d’énergie de 25 à 30% (par rapport à un SoC en 5nm) ! Ceci sans compter bien sûr l’évolution de l’architecture des processeurs Apple, qui permet généralement d’obtenir des gains encore plus significatifs.

Toujours selon le Nikkei, TSMC serait déjà en pleine phase de tests de ces puces. Incidemment on apprend qu’Intel pourrait lui aussi profiter des capacités de gravure à 3nm de TSMC. Le géant américain aurait passé commande auprès de TSMC pour des SoC destinés aux futures générations de PC portables. Plus étrange en revanche, Nikkei affirme que les iPhone de 2022 auront droit à des puces gravées en 4nm, alors que jusqu’ici la progression en gravure s’est toujours effectuée de 2 nm en 2 nm (9nm, 7nm, 5 nm, et donc 3nm).

