Le régulateur espagnol, soit la Comision Nacional De Los Mercados Y La Competencia (CNMC), a annoncé il y a quelques heures l’ouverture d’une enquête concernant une collusion possible entre Apple et Amazon sur la vente en ligne. En d’autres termes, les autorités espagnoles soupçonnent Apple et Amazon de s’être arrangés afin de favoriser largement la vente de produits Apple sur la boutique Amazon, et du même coup pénaliser les autres magasins d’e-commerce.

L’enquête ne se limitera pas uniquement à la partie « ventes » et portera aussi sur sur la façon dont cette entente pourrait renforcer la position d’Amazon dans les services de marketing proposés aux revendeurs tiers. Le CNMC s’est donné 18 moins pour conclure cette enquête, ce qui laisse donc pas mal de temps aux équipes juridiques d’Apple et d’Amazon pour préparer leur riposte.

Rappelons qu’en Espagne, mais aussi en France, Angleterre, Allemagne, Inde, Italie, ou bien encore au Japon, nombre de produits Apple sont disponibles à la vente au même moment sur les sites d’Apple et d’Amazon, et nulle part ailleurs. Cette préférence « Amazon » résulte bien d’un deal entre Apple et le géant de la vente en ligne, deal que le CNMC juge désormais anti compétitif. On notera enfin que deux enquêtes du même genre ont été lancées en Italie et aux Etats-Unis.