Parallels annonce faire le nécessaire pour que Windows 11 puisse tourner sur Mac grâce à la virtualisation. Il est déjà possible de l’installer aujourd’hui dans une machine virtuelle parce que Microsoft n’a pas encore activé les restrictions que l’on retrouvera dans la version finale, dont la nécessité d’avoir une puce TPM 2.0.

Dans une brève déclaration à iMore, Parallels a fait savoir que son équipe étudie en ce moment Windows 11 pour pouvoir le faire tourner sur Mac. Il n’y a pas plus d’information pour l’instant, si ce n’est que le support — s’il a lieu — se fera avec une future mise à jour de l’outil de virtualisation. « Nous ferons assurément tout ce qui est possible pour que cela se produise », se contente d’indiquer le groupe.

Dans le même temps, VMWare, une solution de virtualisation concurrente de Parallels, annonce également plancher sur le cas de Windows 11 pour le faire tourner sur Mac. Mais là encore, il n’y a pas plus de détail.

Been getting asked lately:

Does Windows 11 work on Fusion?

Or does it Workstation work on it?

Short answer: Yes =) pic.twitter.com/GD6KNwqbRM

— Michael Roy (@mikeroySoft) June 28, 2021