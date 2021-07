Quel sera le nom des iPhone qui sortiront en 2021 ? iPhone 13 ou iPhone 12s… ou autre chose ? Selon l’Economic Daily News, citant des sources au niveau des chaînes de production, ce sera bien iPhone 13 avec toujours les noms mini, Pro et Pro Max pour les différentes variantes.

Naturellement, on peut se dire qu’un iPhone 13 arrivant après l’iPhone 12, qui lui même a suivi l’iPhone 11, est plus que logique. Mais le nombre 13 est un sujet de superstition dans certaines régions et certains aimeraient bien qu’Apple choisisse un autre nom. Un récent sondage a indiqué que près d’un utilisateur d’iPhone et d’iPad sur cinq (18,3%) a révélé qu’il serait découragé par l’appellation iPhone 13. Ceux qui ont un problème avec l’appellation iPhone 13 aimeraient bien qu’Apple choisisse une autre option. 38% préféreraient iPhone (2021), 16% aimeraient iPhone 21, 13% sont partants pour iPhone 12s et 7% voudraient qu’Apple passe directement à iPhone 14.

Le dernier iPhone à avoir eu la lettre S est l’iPhone XS en 2018. Apple ne va, semble-t-il, pas choisir l’appellation iPhone 12s cette année et rester dans la continuité avec le nom iPhone 13.

Apple annoncera ses quatre iPhone 13 au mois de septembre et commercialisera ses nouveaux téléphones dans la foulée. On revient ainsi au rythme normal. Il y a eu des chamboulements en 2020 à cause du Covid-19.