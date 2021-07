Apple avait bel et bien imaginé un premier modèle d’Apple Watch sans concessions sur les matériaux « nobles ». Les images d’un prototype d’Apple Watch avec boitier en céramique ont en effet été publiées par un certain @DongleBookPro. Ce prototype concerne la toute première génération d’Apple Watch, sachant qu’il faudra attendre la Series 2 pour qu’Apple distribue à la vente une Apple Watch en céramique.

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)

Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO

— Dongle (@DongleBookPro) July 3, 2021