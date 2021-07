Le compte y est presque. Avec l’arrivé d’Apple Pay chez Monabanq (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), la quasi totalité des organismes bancaires français est désormais compatible avec le service d’Apple. La banque en ligne, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale vient tout juste d’activer Apple Pay pour l’ensemble de ses clients éligibles (qui disposent d’un iPhone en somme). Les clients de Monabanq n’ont plus qu’à renseigner leur carte bancaire dans Wallet pour bénéficier d’Apple Pay via leur iPhone ou leur Apple Watch. On notera que l’app de Monabanq gérait déjà les paiements via Paylib et Lyf. (Paiement en ligne et paiement entre amis et cagnotte).

Pour rappel, en France, Apple Pay est proposé chez les organismes bancaires ou de crédits suivants (60 au total) :

Advanzia Bank

American Express

Apetiz (cartes Visa)

Arkéa Banque Privée (cartes MasterCard)

Bank of America

Bank Wormser

Banque BCP

Banque de Savoie

Banque Palatine

Banque Populaire (cartes Visa)

BiforBank

BNP Paribas

Boursorama (cartes bancaires, cartes Visa)

bunq

C-Zam (Carrefour Banque)

Caisse d’Épargne (cartes Visa)

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel

Carrefour Banque (cartes de débit et de débit différé MasterCard)

Carrefour C-zam

Crédit Agricole (cartes bancaires, cartes Visa)

Crédit Industriel et Commercial

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel de Bretagne (cartes MasterCard)

Crédit Mutuel du Sud-Ouest (cartes MasterCard)

Crédit Mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie

Crédit Mutuel du Massif Central (cartes MasterCard)

Crédit Mutuel Nord Europe

Crédit Mutuel Océane

Curve

Edenred (cartes Ticket Restaurant)

Fortuneo Banque

Groupe Crédit du Nord (cartes bancaires, cartes Visa)

Hello bank!

HSBC (cartes de débit et cartes de crédit Visa)

iCard

ING

Joompay Europe S.A.

La Banque Postale

LCL

Lunchr

Lydia

Ma French Bank

Manager One

Max

Monese

N26

Orange Bank

Paysera

Pixpay

Pleo

Qonto

Revolut

Société Générale (cartes bancaires et cartes Visa)

Sodexo

Stocard

TransferWise

UP

Viva Wallet

Vybe

ZEN.COM