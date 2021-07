Hello Sunshine, la société de média qui produit notamment des films et séries, envisage de se vendre et le Wall Street Journal rapporte qu’Apple est intéressé pour l’acquérir. Sa valorisation serait autour d’un milliard de dollars.

Jennifer Aniston, Tim Cook et Reese Witherspoon

Apple connaît bien Hello Sunshine avec Apple TV+. En effet, la société de Reese Witherspoon produit la série The Morning Show et prépare d’autres programmes pour la plateforme de streaming, dont Surface, The Last Thing He Told Me avec Julia Roberts et My Kind of Country. À cela s’ajoute le fait que Reese Witherspoon en personne joue un rôle clé dans The Morning Show.

Cela fait quelques mois que Hello Sunshine envisage de se vendre et la société a déjà reçu des propositions de la part de plusieurs groupes. Apple fait justement partie des groupes. La société de média travaille notamment avec des banques pour voir si la vente est la meilleure solution ou si d’autres options sont à envisager.

À l’instar des PlayStation Studios et Xbox Game Studios dans le monde du jeu vidéo avec Sony et Microsoft, Hello Sunshine pourrait rejoindre les Apple Studios. Ainsi, le groupe détiendrait l’exclusivité des programmes. C’est un moyen de sécuriser du contenu pour qu’il ne soit pas disponible sur une plateforme de streaming concurrente.

À ce jour, les Apple Studios travaillent sur plusieurs films, dont Snow Blind avec Jake Gyllenhaal, Emancipation avec Will Smith et Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio en acteur et Martin Scorsese à la réalisation.