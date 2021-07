La dernière mise à jour d’iPadOS 14 (dispo cette semaine), enrichit le stock de langues reconnues par l’outil de conversion de texte (écris à l’Apple Pencil) ou de détection de données (numéro de téléphone, etc.). Ces ajouts sont d’autant plus intéressants que le français fait partie des langues désormais reconnues, avec l’Allemand, l’Espagnol, l’Italien et le Portugais. Jusqu’ici, ces outils ne fonctionnaient qu’en anglais et en chinois. La fonction de conversion de texte permet par exemple de convertir automatiquement et à la volée le texte d’une note écrite via l’Apple Pencil en caractères d’imprimerie. La fonction Data Detectors reconnait automatiquement des données particulières (numéro de téléphone, adresse, etc.) à l’intérieur d’un texte écrit à la main avec l’Apple Pencil.

Les (pleines) fonctionnalités de l’Apple Pencil sont donc désormais compatibles avec les langues suivantes : Américain, Anglais, Chinois, Français, Français (Belge), Français (Suisse), Allemagne, Allemagne (Autriche), Allemagne (Suisse), Italien, Italien (Suisse), Portugais, Portugais (Brésil), Espagnol, Espagnol (Amérique Latine), Espagnol (Mexique).