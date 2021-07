Apple garde la haute main sur la réparation de ses produits. Seuls les Apple Store et les réparateurs affiliés sont autorisés à réparer un « iDevice » sans faire sauter toutes les garanties au passage. Joe Biden pourrait mettre un terme à ce contrôle absolu de la chaîne de réparation et des nombreuses contraintes qui la définissent (comme par exemple l’obligation de recourir à certains types de composants et d’outils de réparation).

L’actuel Président américain a en effet demandé à la FTC de réfléchir sur de nouvelles règles pour le Droit à la Réparation, des règles qui devraient concerner les consoles de jeu, les tracteurs (!) et donc, les smartphones. L’objectif de cette refonte serait d’ouvrir plus globalement à la concurrence le marché de la réparation, ce qui permettrait de faire baisser les coûts de la réparation ainsi que les tarifs proposés aux clients, et donc d’améliorer le pouvoir d’achat d’une classe moyenne américaine particulièrement bousculée depuis la pandémie.

Au mois de mai, la FTC avait déjà critiqué le contrôle absolu d’Apple sur la réparation de ses produits, notant que le verrouillage sur les composants et les outils rendait même certaines réparations impossibles. Plusieurs Etats Américains se sont aussi déclarés favorables à une révision du Droit à la Réparation, des projets d’amendement qu’Apple a toujours combattu, arguant de risques concernant la sécurité des clients (une batterie non conforme peut créer un incendie par exemple).