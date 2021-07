Toujours en croisade contre l’App Store et contre Apple en général, Facebook n’a pas hésité à commander à Comscore une étude – réalisée auprès de 4 000 utilisateurs américains de smartphones – qui permettrait de démontrer l’hégémonie totale des apps Apple préinstallées sur iOS. On se retrouve donc avec un classement des apps les plus utilisées sur iOS et Android, et sans surprise, on constate que 15 des 20 apps les plus utilisées sur iOS ont été développées par Apple.

La situation n’est guère plus reluisante chez le petit robot vert : 12 des 20 apps les plus utilisées sur Android sont développées par Google (et 2 apps Google sont aussi dans le top 20 iOS). Facebook ne s’en sort pas si mal puisque 2 de ses apps sont présentes dans le top 20 iOS (Facebook et Instagram pour ne pas les nommer), et 3 dans le top Android.

Pour Apple, « Cette enquête financée par Facebook a été conçue pour donner la fausse impression qu’il y a peu de concurrence sur l’App Store » déclare un porte-parole d’Apple « En vérité, les applications tierces rivalisent avec les applications d’Apple dans toutes les catégories et connaissent un succès à grande échelle ». On pourrait aussi faire remarquer les navigateurs n’ont pas été intégrés dans l’étude ou bien encore que les fonctions incluses dans les assistants vocaux changent forcément la donne (un Assistant Vocal fonctionnant avec des modules d’apps concurrentes ? « A existe pas »).

Ceci étant dit, Facebook sait qu’il a les coudées franches dans le contexte actuel. Les Etats-Unis pourraient en effet bientôt voter un nouveau cadre législatif empêchant la pré-installation de nombreuses apps sur un smartphone. Voilà qui n’est pas très user-friendly, mais hé, après tout, ce qui compte c’est la concurrence, surtout celle de Facebook d’ailleurs (ironie…).